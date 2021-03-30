İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan bir firmada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu

Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan bir firmada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu.

Yangın Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aykosan Sanayi Sitesi içinde bulunan ayakkabı üretimi yapan bir firmadan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bu sırada firmada çalıştığı öğrenilen çalışanların dışarı çıktıkları görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Özge Özder Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:13:03. #1.16#
title