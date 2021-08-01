İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE ET RESTORANINDA YANGIN 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE ET RESTORANINDA YANGIN 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'deki bir et restoranında müşteriler içerideyken çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başakşehir'deki bir et restoranında müşteriler içerideyken çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir et restoranında çıktı. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak kısmındaki ocakta çıkan yangın nedeniyle restoranın içi dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri müşteri ve çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında müşteri ve çalışanlardan toplam 11 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 10 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE ET RESTORANINDA YANGIN 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE ET RESTORANINDA YANGIN 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE ET RESTORANINDA YANGIN 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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