İSTANBUL BAROSU'NUN SOSYAL TESİSİNİN FAALİYETİ DURDURULDU
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İSTANBUL BAROSU'NUN SOSYAL TESİSİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

İSTANBUL BAROSU'NUN SOSYAL TESİSİNİN FAALİYETİ DURDURULDU(Havadan görüntülerle)Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE Barolar Birliği'nin (TBB), İstanbul Barosu'nun sosyal tesis talebi üzerine 2012 yılında 5.

İSTANBUL BAROSU'NUN SOSYAL TESİSİNİN FAALİYETİ DURDURULDU
19.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:56

İSTANBUL BAROSU'NUN SOSYAL TESİSİNİN FAALİYETİ DURDURULDU(Havadan görüntülerle)

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE Barolar Birliği'nin (TBB), İstanbul Barosu'nun sosyal tesis talebi üzerine 2012 yılında 5.5 milyon dolara satın aldığı Beşiktaş Balmumcu'daki binasının kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen, alkollü içki satışı ve müzik yayını yaptığı belirlenerek, faaliyeti durduruldu.

TBB, İstanbul Barosu'nun sosyal tesisi olarak kullanılması amacıyla 2012 yılının Ekim ayında satın aldığı boğaz manzaralı binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak işletilmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları ve çıkan haberler üzerine harekete geçmiş, İstanbul Barosu'na bir yazı göndererek, sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın gece kulübü olarak işletmeciye devredilip devredilmediğini sormuştu.

Balmumcu'daki binada kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen alkolü içki satışı ve müzik yayını yapıldığı belirlendi. Beşiktaş Belediyesi ve emniyet, ruhsata aykırı davranıştan dolayı yasal işlem yaptı ve gece kulübü olarak işletildiği belirtilen sosyal tesisin faaliyetini durdurdu. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, DHA muhabirinin sorusu üzerine, alkollü içki ruhsatı bulunmayan tesisin, alkol satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle çalışmasının durdurulduğunu, her gün denetim yapıldığını bildirdi. Ruhsatına aykırı davranıştan dolayı Beşiktaş Belediyesi'nin emniyetle birlikte yasal işlemler uyguladığı bildirildi.

İSTANBUL BAROSU HENÜZ TBB'YE YANIT VERMEDİ

Öte yandan TBB Saymanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul Barosu'na bir yazı göndererek sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesini istemişti. TBB "ivedilikle" ve yazılı olarak yanıt verilmesini istemesine rağmen İstanbul Barosu'ndan henüz cevap gönderilmediği öğrenildi. TBB'nin verilecek yanıta göre değerlendirme yaparak binanın tahsisini İstanbul Barosu'ndan alabileceği belirtildi.

AVUKATLARIN MESLEKİ SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLERİ İÇİN TAHSİS EDİLDİ

Avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken bina, İstanbul Barosu'nun kullanımına 25 Ocak 2013'te protokolle verildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın "mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla" kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan binanın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde, tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak "Protokolün 3.8. maddesinde 'Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder" hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.

Kaynak: DHA

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