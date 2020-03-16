İSTANBUL BAROSU'NDAN KORONAVİRÜS'E KARŞI AVUKATLARA 'ACİL' MESAJ
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İSTANBUL BAROSU'NDAN KORONAVİRÜS'E KARŞI AVUKATLARA 'ACİL' MESAJ

İstanbul Barosu Başkanlığı Koronavirüs nedeniyle "Acil" başlığıyla üye avukatlara mesaj attı.

16.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:05
İSTANBUL BAROSU'NDAN KORONAVİRÜS'E KARŞI AVUKATLARA 'ACİL' MESAJ

İstanbul Barosu Başkanlığı Koronavirüs nedeniyle "Acil" başlığıyla üye avukatlara mesaj attı. Mesajda duruşmaların 14 Nisan 2020 tarihinden sonra görüleceği, avukatlara bu süreçte dava açılmaması önerildi.

DAVA AÇILMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

Gönderilen mesajda, avukatların Uluslararası Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) dosyaları takip etmelerinin yararlı olacağı, 14 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında dava açılması dahil ek iş yükü gerektiren çalışmaların ertelenmesi önerildi. Avukatlara bu süreçte, mahkemelerden yeni talepte bulunmamaları tavsiye edildi. Ayrıca mesajda stajyer avukatlar için adliyelerdeki devam zorunluluğunun aranmayacağı ifade edilerek, stajyer avukatlara bu süreçte izin verilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı.İstanbul Barosu Başkanlığı'nın Koronavirüs salgını nedeniyle, "Acil" başlıklı mesajında şu ifadelere yer verildi:  "1- Daha önce duruşma günü tayin edilmiş bulunan tüm davaların duruşmaları, 14 Nisan 2020 tarihinden sonraki bir güne talik edilecektir. (Bu tarih bazı adliyelerde 2 hafta olarak öngörülmüş ise de ertelemelerin 14 Nisan 2020 tarihinden sonra olacağı düşünülmektedir)2. Bu taliklerin yapılması için mahkemelere mazeret dilekçesi gönderilmesi gerekmeyecektir.3. Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden öğrenilebilecektir. Ortak bir karar olmamak üzere mahkemeler, başka yollarla da (SMS, e-tebligat) duyuru yapacaktır.4. UYAP sistemi üzerinden dilekçe gönderilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak bu süreçte kalemlerde de sınırlı eleman olacağından bu husus dikkate alınmalıdır.5. Meslektaşlarımızın 14 Nisan 2020 tarihine kadar zamanaşımı/ hak düşürücü süre vb. zorunlu haller dışında dava açılması dahil ek iş yükü gerektiren çalışmaları ertelemeleri önerilmektedir. Olası ise bu konumdaki davalar ile ihtiyati haciz/tedbir dışında 'yeni' talepler açılmamalıdır.6. Bu süreçte, meslektaşlarımızın mahkemelerce karar oluşturmalarını sağlayacak herhangi bir talepte bulunmamaları, bu yolda mahkemelere ve kalemlere baskı yapmamaları tavsiye edilmektedir.7. Yasal gereklilikler karşısında, tutuklu sanık bulunan dosyaların duruşmaları görülecektir. Sanık/tanık dinleme, sorgu ve ifadeler SEGBİS yoluyla alınacaktır. Duruşmalarda yoğunluk olmaması için avukat dışında duruşmalara katılacak olanlar için 'aleniyet' gözetilerek sınırlama getirilebilecektir.8. Tutuksuz sanıklı ceza dosyaları da diğerleri gibi ertelenecektir.9. Bu genel mutabakata rağmen, duruşma yapmak konusunda kararlı çok az sayıda mahkeme olabileceği de gözetilerek meslektaşlarımızın önümüzdeki birkaç gün için dosyalarındaki gelişmeleri UYAP üzerinden izlemeleri yararlı olacaktır.10. Yoğunluğun arttırılmaması bağlamında aynı duyarlılığın icra müdürlüklerinde de gösterilmesi gerekmektedir.11. Bu süreçte stajyer meslektaşlarımız için adliyelerde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Meslektaşlarımız sadece mahkeme değişim günü bu değişimi sağlamak üzere adliyeye gelmelidir.12. Alınan tüm önlemler, adliyelerdeki yoğunluğun azaltılmasına dönük olmakla, bağlı çalışan avukatlarla stajyerlerin de adliyelere gönderilmemesi konusunda hassas davranılması, yoğun çalışma temposunda olan ve istihdam edilenlerin fazla olduğu ofislerde de benzer önlemlerin alınması gerektiği hususları tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda evden çalışılması da dahil olmak üzere, bağlı çalışan meslektaşlara ve stajyerlere bu süreçte izin verilmesinin çok önemli ve amaca uygun olacağı değerlendirilmektedir.13. Gelişmelere göre yeni bilgilendirmeler de yapılacaktır. Meslektaşlarımıza sağlık dileklerimizle sunarız."

 


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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