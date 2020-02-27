İSTANBUL BAROSU'NDAN ATAKAN KAYALAR'LA İLGİLİ PAYLAŞIMDA BULUNAN KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

27.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:45

Haber: Yüksel KOÇ/

İstanbul Barosu, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "son günlerde gündeme gelen Atakan Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır" denildi. Dilekçede Erkan N. tarafından yapılan bu paylaşımların çocuk istismarını teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu belirtildi. Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Kaynak: DHA