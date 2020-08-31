İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu
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İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi adına avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu
31.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:32

Vatan Partisi adına avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük yaptığı açıklamada, İstanbul Barosu'nun Ebru Timtik'in ölümüne ilişkin aldığı tutumu eleştirerek, "İstanbul Barosu Ebru Timtik'i masumlaştırmıştır" dedi.

Avukat Zeynep Küçük geçtiğimiz günlerde açlık grevindeyken hayatını kaybeden Ebru Timtik'le ilgili aldığı tavır nedeniyle İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin terör örgütü yöneticisiyle birlikte yakalanan Ebru Timtik'in yargılanması sürecinde de sahip çıktığını belirtti. Avukat Küçük dilekçede ayrıca, "Bu yetmezmiş gibi örgütsel bir eylem olarak başlattığı ölüm orucunu kutsamaktadır" dedi.

Küçük, Ebru Timtik'in örgüt yönlendirmesiyle ölüm orucu başlattığını da suç duyurusu metninde belirterek "Eylemi neticesinde ölen Ebru Timtik'in posterini, bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan İstanbul Barosu'na asılmasına müsaade edilmiştir. Sayın Başsavcılığınızca da kanaat getirilecektir ki; bu zamana kadar Ebru Timtik isimli şahıs için baronun gücünü ve temsil yetkisini kullanan İstanbul Barosu Yönetiminin, baro binasına ölümü üzerine posterini asması da beklenen bir sonuçtur" ifadelerini kullandı.

5 suçtan dava açılması talep edildi

İstanbul Barosu'nun posterleri kendilerinin asmadığına ilişkin iddialarına güvenmenin de mümkün olmadığını söyleyen avukat Zeynep Küçük, suç duyurusu metninde "İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Ebru Timtik'in ölüm orucu eyleminin bir terör örgütü olan DHKP-C'nin eylem türü olduğunu bilmemesi imkan dışıdır" ifadelerine yer verdi. Dilekçede İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı ve bir kısım üyeleri hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi Kötüye Kullanma" "Hakaret" suçlarından dava açılması talep edildi.

"Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün bir üyesidir"

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan avukat Zeynep Küçük, Ebru Timtik'in bir örgüt evinde kalorifer peteklerinin arkasına saklanmış bir dehlizde bir terörist ile birlikte saklanırken yakalandığını söyledi. Avukat Küçük, "Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün bir üyesidir. Buna ilişkin olarak da hakkında bir yargılama yapılmış ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilerek hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Dosya Yargıtay'da denetlemeye açık halde beklemektedir" dedi.

Ebru Timtik'in savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütünün bir üyesi olduğunu söyleyen avukat Küçük, "Hatta yargı şehidimizin ölümüyle ilgili baskını yapan 2 terörist Ebru Timtik ile görüşmek istemiştir. Ebru Timtik onlarla görüştükten sonra da şöyle demiştir 'Çocuklar kararlı yapacaklar istediklerini verin'. Ebru Timtik'in örgütle olan bağını inkar etmek kimsenin elinde olan bir şey değildir. Bunun içinde İstanbul Barosu da vardır" şeklinde konuştu.

"İstanbul Barosu Ebru Timtik'i masumlaştırmıştır"

Zeynep Küçük DHKP-C'nin kendi üyelerine ölüm orucu yaptırdığını da söyleyerek, "Ebru Timtik cezaevinde bir açlık grevi başlatmış daha sonra bunu bir ölüm orucuna çevirmiş ve kendi hayatını sona erdirmiştir. Üyesi olduğum İstanbul Barosu'ndaki bir grup tarafından Ebru Timtik adil yargılanmayan bir zavallı ve bu nedenle ölen bir masum gibi kamuoyuna lanse edilmektedir. İstanbul Barosu bu yargılamanın başından itibaren Ebru Timtik'i masumlaştırmış, ölüm orucunu sempatik hale getirmiş ve başka bir yolu yokmuş gibi kamuoyunda sempatik bir izlenim yaratmaya çalışmıştır" dedi.

Zeynep Küçük, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun bir açıklamasında ölüm orucundakiler için "canlarını koydular dosyaya" dediğini belirterek "Ebru Timtik'in dosyası henüz Yargıtay'dadır. Yargıtay kararı kesinleştirmemiştir. Bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu pek çok hukuk mücadelesi verme imkanı varken, Ebru Timtik örgüt tarafından öldürülmüştür" açıklamalarında bulundu.

"İstanbul Barosu suçu ve suçluyu masum göstermektedir"

İstanbul Barosu'ndan mesleğin adını lekeleyen yapıların temizlenmesini beklediğini söyleyen Küçük "Ama İstanbul Barosu başından itibaren Ebru Timtik'i masum, devleti masum insanları talimatla katleden bir yapı, ölüm oruçlarını da makul, sempatik ve mahzun bir eylem olarak değerlendirdi. Bu tutum hukuka tamamen aykırıdır. İstanbul Barosu suçu ve suçluyu masum göstermektedir. Tüm bu hususlar İstanbul Barosu'nun açıkça işlediği suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Barosu'nun bu eylemlerine karşı suç duyurusunda bulunmak için buradayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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