İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, Ankara yürüyüşüne başladı
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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, Ankara yürüyüşüne başladı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek amacıyla Ankara'ya yürümeye başladı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, Ankara yürüyüşüne başladı
19.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:59

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek amacıyla Ankara'ya yürümeye başladı.

Durakoğlu ile beraberindeki avukatlar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplandı. Avukatlara CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Yürüyüş öncesi konuşan Durakoğlu, Avukatlık Yasası'nın değiştirilmesine ilişkin teklifin geri çekilmesini istediklerini, müzakereler sonucunda yeni bir teklif hazırlanırsa destekleyeceklerini aksi halde eylemlilik sürecini başlatacaklarını ilan ettiklerini anlattı.

Durakoğlu, "Bu koşullar altında dün barolar yaptıkları açıklamayla eylemlilik sürecini başlattı. Bugün de bu sürecin ilk parçası olan yürüyüşe geçiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bugün bu saatte baro başkanları Ankara'ya doğru yürüyorlar." dedi.

Avukatlık yasa tasarısında yapılması düşünülen değişikliğin sadece avukatları ya da baroları ilgilendirmediğini savunan Durakoğlu, "Birden fazla baronun getirilmesine ilişkin tasarım açık bir biçimde halkın hak arama özgürlüğüne getirilmiş bir sınırlamadır." görüşünü dile getirdi.

Durakoğlu planlama doğrultusunda bugün Kocaeli Çayırova'ya kadar yürümeyi planladığını söyledi.

Konuşmasının ardından Durakoğlu, beraberindekilerle yürüyüşe geçti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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