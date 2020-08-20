İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş
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İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş

İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş Son 15 günde doluluk oranı yüzde 4.57'lik azaldı Genel doluluk oranı yüzde 50 azaldı İstanbul'da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı azaldı.

20.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:47

İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş

Son 15 günde doluluk oranı yüzde 4.57'lik azaldı

Genel doluluk oranı yüzde 50 azaldı

İSTANBUL - İstanbul'da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı azaldı. İSKİ verilerine göre geçen yıl 20 Ağustos'ta su seviyesi yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50.78'e geriledi. Ayrıca son 14 günün verilerine göre su oranında yüzde 4.57'lik azalış olması dikkat çekti.

İstanbul'da yaz aylarında beklenen yağmurun düşmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Öte yandan son 14 gün içerisinde sert bir şekilde yüzde 4.57'lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı. Barajlardaki su çekilmeleri ise durumun vahametini gözler önüne sermişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 20 Ağustos 2019'da yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,78'e geriledi. Bu seviye 20 Ağustos 2014 yılında ölçülen yüzde 17,24 seviyesinden sonra son 10 yıl içerisinde aynı dönemde ölçülen en düşük ikinci seviye oldu. Öte yandan İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü;

"Ömerli yüzde 42.1, Pabuçdere yüzde 4.28, Sazlıdere yüzde 3.9, Büyükçekmece yüzde 9, Alibeyköy yüzde 1.5, Terkos yüzde 20.8, Kazandere yüzde 0.2, Elmalı yüzde 4.29, Darlık yüzde 20.1, Istrancalar yüzde 0.4."

İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş

Kaynak: İHA

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