İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı

İstanbul'un su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı.

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İstanbul'un su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı.

İstanbul'da aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları etkili olan yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70.63'e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 87,69

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 50,25

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 37,17

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 69,96

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 63,77

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 65,24

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 61,68

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 83,03

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 83,74

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 67,15 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:36:34. #1.15#
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