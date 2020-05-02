İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti
02.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:56

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle su tüketimi arttı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle su tüketimi arttı. Yağışların da az olması barajların doluluk oranlarını gündeme getirdi. 17 Nisan'da yüzde 70,10 olan doluluk oranı, 1 Mayıs'ta yüzde 68,57'ye düştü. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu oran yüzde 91,7 olarak belirlenmişti. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları ise şöyle;

ALİBEYKÖY: %29,32

SAZLIDERE: %37,46

ISTRANCALAR: %46,68

BÜYÜKÇEKMECE: % 42,91 Ömerli, Darlık, Elmalı ve Terkos barajında ise bu oran yüzde 75'in üzerinde.

(İHA)

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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