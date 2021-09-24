İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi

İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.

İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. En yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü. Doluluk oranıyla 1'inci sırada olan Ömerli barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi, Nisan ayında 80,82 ile en yüksek orana ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Böylece İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü. İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü. Öte yandan doluluk oranıyla 1'inci sırada olan Ömerli barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı ise şu şekilde:

Ömerli barajı yüzde 81.46

Pabuçdere barajı yüzde 2,85

Sazlıdere barajı yüzde 25,9

Büyükçekmece barajı yüzde 47,35

Alibey barajı yüzde 21,56

Terkos barajı yüzde 58,38

Kazandere barajı yüzde 7,09

Elmalı barajı yüzde 63,54

Darlık barajı yüzde 52,97

Istrancalar barajı yüzde 28,46

(Aykut Zor-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Mustafa Şentop Marcao Balotelli Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:20:47. #1.17#