İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! Barajlar doldu mu? İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!
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İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! Barajlar doldu mu? İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!

13.01.2021 22:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:57
İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! Barajlar doldu mu? İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!

İstanbul'da sün günlerdir gerçekleşen yağışların ardından barajların doluluk oranları araştırılıyor. Bir süredir yağışların az olması sebebiyle İstanbul kuraklık riskiyle baş başaydı! Az da olsa gelen yağışlar umut verdi! Peki yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda son durum nedir? İşte İstanbul baraj doluluk oranları! İSKİ son dakika!

İstanbul barajlarının doluluk seviyesi, son15 yılın en düşük oranları olarak açıklandı. Ocak ayında olunmasına rağmen havanın sıcaklığı ve yağış azlığı, tehlike alarmı verdirdi! Kuraklık tehlikesiyle yüz yüze gelen İstanbul için son günlerde gelen yağışlar umut oldu! Yeterli olmasa da meydana gelen yağışlar İstanbul barajlarının doluluk oranını geçen hafta %19.16 iken bugün, yani 13 Ocak'ta %24,66 olarak güncellendi. Yağışların böyle gitmesi umuluyor!

İSKİ İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

Son yılların en düşük baraj doluluk oranları bu sene görülüyor ve hala ülkemizde, özellikle de İstanbul'da gerekenden daha az yağış olması kuraklık endişelerini gün yüzüne çıkartıyor. Geçen senelere nazaran çok az yağış görülen İstanbul'da bu hafta meydana gelen az yağmur baraj doluluk oranını %24,66'ya çıkardı. Fakat hala İstanbul barajlarının %75,34'ü boş!

İşte İstanbul son 15 günlük baraj doluluk oranları ve artışları!

İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! Barajlar doldu mu? İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!

İşte İstanbul son 15 günlük baraj doluluk oranları ve artışları!

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