İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?
02.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:47
İstanbul barajlarında yaşanan su değişimlerinin ülke gündemine oturması doluluk oranlarının az olduğunu mu gösteriyor? İstanbul barajları doluluk oranları, İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir? İSKİ İstanbul barajlarının durumunu açıklıyor...
İstanbul'un su rezervlerinin ülke gündeminin üst sırlarında olması hem İstanbulluları hem de tüm vatandaşların İstanbul barajları hakkında sorular sormasına neden oldu. Vatandaşların en çok merak edilen İstanbul barajları doluluk oranları, İstanbul barajları boş mu, İstanbul barajlarında ne kadar su var ve İstanbul barajları isimleri gibi konuları mercek altına alıyoruz.