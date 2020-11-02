İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?
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İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?

02.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:47
İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?

İstanbul barajlarında yaşanan su değişimlerinin ülke gündemine oturması doluluk oranlarının az olduğunu mu gösteriyor? İstanbul barajları doluluk oranları, İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir? İSKİ İstanbul barajlarının durumunu açıklıyor...

İstanbul'un su rezervlerinin ülke gündeminin üst sırlarında olması hem İstanbulluları hem de tüm vatandaşların İstanbul barajları hakkında sorular sormasına neden oldu. Vatandaşların en çok merak edilen İstanbul barajları doluluk oranları, İstanbul barajları boş mu, İstanbul barajlarında ne kadar su var ve İstanbul barajları isimleri gibi konuları mercek altına alıyoruz.

İSTANBUL BARAJLARININ SON 15 GÜNLÜK DOLULUK GRAFİĞİ (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ SON 12 AYLIK DOLULUK GRAFİĞİ (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MUKAYESESİ (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ BARAJLARIN AYRI AYRI DOLULUK ORANLARI GRAFİĞİ (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MUKAYESESİ (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ MEVCUT SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ İÇME SUYU KAYNAKLARIMIZA GELEN SU MİKTARI (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MUKAYESESİ (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ AYLIK VERİLEN ORTALAMA TEMİZ SU MİKTARLARI (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ YILLIK VERİLEN TOPLAM TEMİZ SU MİKTARLARI (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ GÜNLÜK VERİLEN TEMİZ SU MİKTARLARI (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?


İSTANBUL BARAJLARININ MELEN VE YEŞİLÇAY'DAN BARAJLARIMIZA VERİLEN SU MİKTARI (%)

İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?

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