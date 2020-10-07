İstanbul barajları doluluk oranları nedir? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir?

İstanbul barajlarında yaşanan su değişimlerinin ülke gündemine oturması doluluk oranlarının az olduğunu mu gösteriyor? İstanbul barajları doluluk oranları, İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri nelerdir? İSKİ İstanbul barajlarının durumunu açıklıyor...