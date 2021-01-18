İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir? 18 Ocak 2021 İstanbul'da baraj doluluk oranları nelerdir?

Günlerdir kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlarımız İstanbul baraj doluluk oranlarını merak ediyor. Peki baraj doluluk oranları kaç? İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir? 18 Ocak 2021 İstanbul'da baraj doluluk oranları nelerdir? Kar yağışıyla İstanbul'un barajlardaki su seviyesi arttı mı?

Günlerdir kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlarımız İstanbul baraj doluluk oranlarını merak ediyor. Peki baraj doluluk oranları kaç? İstanbul baraj doluluk oranları nelerdir? 18 Ocak 2021 İstanbul'da baraj doluluk oranları nelerdir? Kar yağışıyla İstanbul'un barajlardaki su seviyesi arttı mı? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA SON 15 GÜNDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NELERDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 19,79 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

BARAJLARIMIZIN 18 OCAK 2021 TARİHLİ DOLULUK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin resmi web sitesindeki verilere göre, 14 Ocak tarihinde barajların doluluk oranı 26, 96 gösterirken, son verilere göre 30,10'u buldu. Karın yağmasıyla birlikte baraj doluluk oranları da değişkenlik gösterdi.

KAR YAĞIŞIYLA İSTANBUL'UN BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ ARTTI MI?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin Twitter hesabından barajların doluluk oranlarını paylaştı. Güncel durumunu paylaşan İSKİ, barajların doluluk oranı yüzde 30,10, boş alanı ise yüzde 69,90'dır.

17 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 700 bin metreküp

18 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %30,10 olduğunu belirtti.