İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
23.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:29
İstanbul barajlarının doluluk oranları ülke gündemine oturdu. Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İşte, İstanbul 2020 baraj doluluk oranları!
Ülke gündeminin ana konularından biri haline gelen İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlın merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?
Ömerli% 31.97 Asya
Darlık% 55.69 Asya
Elmalı % 25.7 Asya
Terkos % 27.26 Avrupa
Alibey % 28.54 Avrupa
Büyükçekmece % 16.67 Avrupa
Sazlıdere % 5.59 Avrupa
Istrancalar % 32.92 Avrupa
Kazandere % 7.26 Avrupa
Pabuçdere % 6.54 Avrupa
Tarih: 23/11/2020
Genel Doluluk Oranı (%): 26,30