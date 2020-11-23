İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
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İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

23.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:29
İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

İstanbul barajlarının doluluk oranları ülke gündemine oturdu. Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İşte, İstanbul 2020 baraj doluluk oranları!

Ülke gündeminin ana konularından biri haline gelen İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlın merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

Ömerli% 31.97 Asya

Darlık% 55.69 Asya

Elmalı % 25.7 Asya

Terkos % 27.26 Avrupa

Alibey % 28.54 Avrupa

Büyükçekmece % 16.67 Avrupa

Sazlıdere % 5.59 Avrupa

Istrancalar % 32.92 Avrupa

Kazandere % 7.26 Avrupa

Pabuçdere % 6.54 Avrupa

Tarih: 23/11/2020

Genel Doluluk Oranı (%): 26,30

İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

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