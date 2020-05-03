İSTANBUL-Bando Takımı Bahçeşehir'i coşturdu
03.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:28
BAHÇEŞEHİR VADİTEPE'DE BANDO COŞKUSU VARDI.
BAHÇEŞEHİR VADİTEPE'DE BANDO COŞKUSU VARDI. Vaditepe'deki dört bölgede Bando Takımı, yarım saatlik konserler verdi. Vaditepe 4. Bölge'den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere koştu.
Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara Başakşehirliler alkışlarla eşlik etti. Bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldı.
Kaynak: DHA