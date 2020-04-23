İstanbul balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan'ı kutladı İstanbul balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan'ı kutladı Balkondan bayrak sallayan vatandaşlar saat 21.00'da İstiklal Marşını okudu Kutlamalar drone ile havadan görüntülendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100.

İstanbul balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan'ı kutladı

Balkondan bayrak sallayan vatandaşlar saat 21.00'da İstiklal Marşını okudu

Kutlamalar drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak bayrak sallayıp İstiklal Marşını okudu. Saat 21.00'da gerçekleştirilen kutlama anları ise drone ile havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00'da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00'da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Megakentin bazı bölgelerinde ise vatandaşlar meşaleler yaktı. İstanbul'daki kutlamalar ise drone ile havadan görüntülenirken, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA