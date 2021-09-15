İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Tespitler doğrultusunda İstanbul, Trabzon ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 26 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 48 şarjör, 1757 mermi, 1 çelik yelek, 720 gram barut ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı
AA - Son Dakika Haberleri
Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Anadolu'daki vaka artışının İstanbul'a da yansıyacağını öngörüyoruz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Anadolu'daki vaka artışının İstanbul'a da yansıyacağını öngörüyoruz

 Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Mergim Berisha Rıza Çalımbay Güzel Sözler
Tüm Haberler Hava Durumu Hamid Karzai Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:14:46. #1.12#