İSTANBUL BAKIRKÖY SAHİLİ'NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
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İSTANBUL BAKIRKÖY SAHİLİ'NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

İSTANBUL (Havadan Görüntüler) BAKIRKÖY SAHİLİ'NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİHaber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL,(DHA)Uzun bir süre sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular günün son saatlerinde Bakırköy Sahili'nin yolunu tuttu.

07.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:45

İSTANBUL (Havadan Görüntüler) BAKIRKÖY SAHİLİ'NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL,(DHA)

Uzun bir süre sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular günün son saatlerinde Bakırköy Sahili'nin yolunu tuttu. Sahili ve yeşil alanları dolduranlar havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların bu hafta sonu iptal edilmesinin ardından Pazar gününün son saatlerinde de vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İstanbullular, akşam saatlerinden itibaren Bakırköy Sahili'nin yolunu tuttu. Kimi arkadaşları kimi de ailesiyle gelenler yeşil alanlarda oturdu, sahilde yürüyüş yaptı ve deniz kenarındaki kayalıklarda oturdu. Sahili ve yeşil alanı dolduranlar havadan görüntülendi.

İSTANBUL BAKIRKÖY SAHİLİ'NE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Kaynak: DHA

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