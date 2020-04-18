İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİPARİŞE GELEN KURYE YAŞLI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
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Bakırköy, Güncel

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİPARİŞE GELEN KURYE YAŞLI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

BAKIRKÖY'DE tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

18.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:16
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİPARİŞE GELEN KURYE YAŞLI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

BAKIRKÖY'DE tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

Olay, geçen hafta Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sona cep telefonunu alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi. Recep Y.'nin Meral Ahmetoğlu'nun evinden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE SİPARİŞE GELEN KURYE YAŞLI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: DHA

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