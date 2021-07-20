İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy'de motosikletli iki kişi, lüks bir otomobilin camını kırarak gösterge panelini çaldı.

Bakırköy'de motosikletli iki kişi, lüks bir otomobilin camını kırarak gösterge panelini çaldı. Hırsızlık anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi, sokak üzerinde park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi. Kısa sürede otomobilin gösterge panelini çalan hırsızlık şüphelileri, hızla olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anları sokakta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde beklediği, diğerinin ise lüks otomobilin gösterge panelini alıp otomobilden çıktığı görülüyor. Daha sonra iki şüpheli, motosiklete binerek hızla uzaklaşıyor.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
Sokağa adım atan pişman! İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece, daha da artması bekleniyor
Sokağa adım atan pişman! İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece, daha da artması bekleniyor
Bir garip dolandırılma hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar
Bir garip dolandırılma hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İrem Derici Erkan Petekkaya
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN GÖSTERGE PANELİNİN ÇALINDIĞI HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:35:34. #1.15#

title