İSTANBUL BAKIRKÖY'DE JANDARMADAN SAHTE BELGE OPERASYONU Bakırköy'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve yurt dışına gitmek isteyen suçlulara sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bakırköy'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve yurt dışına gitmek isteyen suçlulara sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 250 adet basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet basılmaya hazır pasaport belgesi ve sahte kimlik basımında kullanılan çok sayıda makine ele geçirilirken, uzun süredir aranan Y.D. de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy'de çeşitli suçlardan arananlara sahte kimlik, arandığı için yurt dışına kaçmak isteyenlere de sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 ay süren çalışmaların ardından uzun süredir hakkında arama kararı bulunan Y.D.'nin kendisine ait iş yerine 'Personel Kimlik Kartı Basılır' tabelasını koyarak legal görünüm verdiğini ve akşam saatlerinde sahte kimlik bastığını tespit etti. Belirlenen adrese gece saatlerinde yapılan operasyonda, şüpheli Y.D. suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 250 adet basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet basılmaya hazır pasaport belgesi, 5 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 adet yeni tip sürücü belgesi, 1 adet kimlik kartı basma makinesi, 1 adet kart basma kalıbı, 1 adet T.C. hologram basma makinesi, 1 adet pasaport basma makinesi, 1 adet selefon makinesi, 1 adet kimlik pres makinesi, 1 adet kimlik kaplama makinesi, 1 adet fotoğraf kesme makinesi, 1 adet UV ışık kontrol cihazı ve sahte kimlik ile sürücü belgesi basımında kullanılan bilgisayar düzeneği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA