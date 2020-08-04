İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE CAM SİLME BAHANESİYLE GASP GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞÜPHELİLER KAMERADA BAKIRKÖY'de cam silme bahanesiyle araçta bulunan kişilerden, kesici alet göstererek gasp teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli yakalandı.

BAKIRKÖY'de cam silme bahanesiyle araçta bulunan kişilerden, kesici alet göstererek gasp teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçtakilere gasp girişiminde bulunduğu anlar kameralara yansıdı.

Florya Polis Okulu kavşağında dün saat 15.00 sıralarında cam silme bahanesiyle kesici alet göstererek gasp teşebbüsünde bulunan Tanju S., Berkan A. ve Metin S. aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Orkun Aytek'ten zorla para isteyerek gasp etmeye çalıştı. Olayın ardından yaşadığı anları sosyal hesabından paylaşan Orkun Aytek, aynı olayın 5 dakika önce de kardeşinin başına geldiğini, gasp teşebbüsünde bulunan kişilerin kendisine ağır hakaretlerde bulunup, gaspçıların bıçakla kollarını keserek zorla para istediklerini duyurdu. Orkun Aytek'in polisi araması üzerine harekete geçen Bakırköy Önleyici ekipler ve Çocuk Büroya bağlı Huzur Timleri, haklarından çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 3 kişi, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin Orkun Aytek'in aracına yaklaşarak gasp etmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA