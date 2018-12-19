İstanbul-Bakan Pekcan ABD'nin Ek Vergisine Karşı İlk Davayı Kazandık

İstanbul-Bakan Pekcan ABD'nin Ek Vergisine Karşı İlk Davayı Kazandık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık.

İstanbul-Bakan Pekcan ABD'nin Ek Vergisine Karşı İlk Davayı Kazandık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Dünya Ticaret Örgütü'nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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