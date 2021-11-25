İstanbul Bahçesi Filmi

İSTANBUL (InterSinema.com) - Räuberhände, yolları İstanbul'a düşen iki yakın arkadaş Janik ve Samuel'in hikâyesini anlatıyor.

Janik ve Samuel liseyi bitirmenin tadını çıkaran iki yakın arkadaştır. İkisinin dünyası birbirinden çok farklıdır: Janik’in ailesinde her şey olması gerektiği gibidir, Samuel ise parçalanmış bir aileden gelir. Samuel düzen ister, Janik ise karmaşa. Düşüncesizce bir davranış, iki arkadaşın arasındaki yakın bağı tehlikeye sokar. Uzun zamandır planladıkları İstanbul yolculuğunda, arkadaşlıklarını kurtarmak, özgürlüklerinin tadını çıkarmak ve yeni bir hayatı deneyimlemek isterler.

Yönetmen: İlker Çatak

Senaryo: Gabriele Simon

Oyuncular: Emil von Schönfels, Mekyas Mulugeta, Katharina Behrens, Nicole Marischka

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Räuberhände (Stambul Garden)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 26.11.2021

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