İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

21.02.2020 02:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 02:24

Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA