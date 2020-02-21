İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı
Haberler » Güncel » İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı - Haber

İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

21.02.2020 02:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 02:24
İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

'de bir tekstil firmasında çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler