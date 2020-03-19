İSTANBUL Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Bahçelievler, DHA, Güncel

İSTANBUL Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyorİSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler Belediyesi, koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

19.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:46
İSTANBUL Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler Belediyesi, koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler, koronavirüse (Covid-19) karşı sürdürülen çalışmalar kapsamında, yiyecek-içecek hizmeti veren iş yerlerinde çalışanlara, hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Semt pazarlarında da aynı kapsamda, görevlilerce pazarcı esnaflar ve alışveriş yapan ilçe sakinlerinin ellerine antiseptik solüsyon sıkılıyor.

Gıda ve kimya mühendislerinden oluşan ekipler, gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerinde çalışan personele, eldiven, maske ve bone takmadan çalışmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Aynı kapsamda semt pazarlarındaki esnafın ve alışveriş yapan ilçe sakinlerinin ellerine, belediye görevlileri tarafından antiseptik solüsyon damlatılarak uyarı yapılıyor. Vatandaşlar, pazarın giriş ve çıkışında oluşturulan dezenfekte noktalarında da ellerini dezenfekte edebiliyor.

Öte yandan, belediyenin tüm hizmet binalarının girişlerinde oluşturulan dezenfekte noktalarında da vatandaşların ve personelin içeri girmeden önce ellerini dezenfekte etmeleri isteniyor.

İSTANBUL Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor

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