İSTANBUL Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu

Bahçelievler'de kontrollü sabah sporuEsma MURAT-Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen spor etkinliği yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu
30.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:59

Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu

Esma MURAT-Doğan GÜNDOĞDU İSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için düzenlenen spor etkinliği yoğun ilgi gördü. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerle kadınlar spor yapma imkanı buldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte uzun süre evlere kapanan ve spor yapma imkanı bulamayan kadınları için Bahçelievler'de sabah sporu etkinliği düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Yenibosna Şehir Stadında 'Mesafemizi koruyoruz, sporumuzu yapıyoruz' sloganıyla yapılan sabah sporuna kadınları ilgisi büyük oldu. Sosyal mesafe kuralarına uyulan etkinlikte kadınlar tesise ateşleri ölçülerek teker teker alındı. Ardından katılımcılar kendileri için ayrılmış 4'er metrekarelik güvenlik şeridinde sabah sporunu yaptı.

Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen Spor Antrenörü Sinem Özer, 'Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü spor salonları kapalıydı. Vatandaşlar evlere tıkılıp kalmış durumdaydı. Bu süreçte neler yapabiliriz diye düşündük. Böyle güzel bir etkinlikte karar kıldık. Bundan sonraki süreçte de her Salı günü saat 0900'da halkımızı açık olan sporumuza bekliyoruz' dedi.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULUYOR'

Etkinliğe spor yapmaya gelenlerden Yeliz Öztürk, 'Etkinliği çok güzel buldum. Daha önceden de geliyordum. Bizim için gayet güzel oldu. Elimden geldiği kadarıyla evde oğlumla hareket etmeye çalıştım' dedi. Esra Nur Aksakal ise 'Etkinliğe gayet başarılı buldum. Sosyal mesafe kurallarına da uyuyor. Ortamın enerjisi gayet güzel, bu güzellik insanların yüzlerine yansıyor. Çünkü hepimiz için sıkıcı ve zor bir dönemden çıktık. Sonrasında insan bu şekilde sosyalleşmesi güzel oluyor' diye konuştu

'TÜM KADINLAR İÇİN SPOR ZAMANI'

Etkinliğe çocuğu ile katılan Semra Pekyılmaz 'Etkinlik mükemmel olmuş. Uzun süre evde oturduk. Bence tüm kadınlar için şu an hareket zamanı spor zamanı diyebiliriz. Etkinliği çok beğendim umarım devamı gelir' dedi. Spor yapmaya anneannesi ile gelen Yaren Kenar, Anneannemle birlikte geldik. O biraz yoruldu, oturdu. Şu an ben spor yapıyorum. Ben bu süreçte hep evdeydim. Ders çalıştım, resim yaptım, kardeşimle oynadım. Tabi biraz da kilo aldım onları vermeye çalışıyorum? diye konuştu. Uzman eğitmenler ve müzik eşliğinde yapılan etkinliğin, her Salı günü devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Haber
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır Haber
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz Haber
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu Haber
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar Haber
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti Haber
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cenk Eren Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: İSTANBUL Bahçelievler'de kontrollü sabah sporu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:58:57. #1.14#
title