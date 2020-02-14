İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü
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İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

14.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:02
İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü

'un ilçesinde boş bir apartman çöktü, şu ana kadar can kaybı rapor edilmedi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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