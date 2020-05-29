İSTANBUL Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı
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İSTANBUL Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı

Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındıOsman Bakır / İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte 74 günün ardından yeniden ibadete açıldı.

İSTANBUL Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:32

Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı

Osman Bakır/ İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte 74 günün ardından yeniden ibadete açıldı.Bahçelievler'de de camilere girişlerde tedbirler alınırken belediye ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verilmişti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilk Cuma namazı da aylar sonra bugün kılındı. Şirinevler Ulucamii'ni dolduran vatandaşlar, bahçeye ardından da sokağa taştı. Namaza gelen vatandaşlar evlerinden seccadelerini getirdiği görüldü. Bahçelievler Belediyesi ekipleri Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade verdi. İstanbul'da beklenen yağmur nedeniyle caminin içinde de namaz kılınırken vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etti. Namaz kılan vatandaşların ayakkabılarını poşete koyarak ayakkabılığa koyması dikkat çekti. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da sosyal mesafeye uyarak camide namaz kıldı.

BAŞKAN BAHADIR : 'CAMİLERİ ÖZLEMİŞİZ'

Ulucamii'deki Cuma namazına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Camileri özlemişiz tabi. Camide namaz kılmak insana daha bir şevk veriyor. İnsanı daha da motive ediyor. Camide epeydir kılmıyorduk hiçbir vakit ve Cuma namazımızı. Bugün başladık. Şunu gördüm ki; özellikle Bahçelievler'deki vatandaşlarımız kurallara ve sosyal mesafeye uymuşlar. Maskesiz zaten gelmiyorlar. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak maske dağıtıyoruz, tek kullanımlık seccade dağıtıyoruz. Üç parametreyi unutmayalım. Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım ve el hijyenine dikkat edelim' dedi.

'VATANDAŞLARIN ISLANMAMASI İÇİN İÇERİ ALINDILAR'

Beklenen yağıştan dolayı cami içerisine de vatandaşların alındığını söyleyen Başkan Dr. Hakan Bahadır, 'Camilerin içinde namaz kılınmasından bugün haberimiz oldu. Bunun sebebi bu bölgede beklenen aşırı yağış. Bunun için vatandaşlar dışarıda ıslanmasınlar diye böyle bir karar alındı. Vatandaşlar içeri alındı. Yağmur da yağmadı. Hem içerisi hem de dışarısı doldu. Hatta içeri alınmayacağı için biz Milli Egemenlik Parkı olsun, Soğanlı Semt Pazarı olsun bazı yerleri Cuma namazı için ayarladık. Oralarda da tertibatımızı aldık' diye konuştu.

TURAN : 'AYLAR SONRA İBADET ETMEK SEVİNDİRİCİ'

Ulucamii'de namaz kılan Ruşan Turan, alınan önlemleri beğendiğini vurguladı. Aylar sonra ibadet etmenin sevincini yaşayan Turan, 'Ben çok mutluyum ve sevinçliyim. Koruma, sosyal mesafe ve hijyenik olarak böyle bir ortamda namaz kılmak çok güzel. İbadeti 8 haftadan beri yapamıyorduk. Bu şekilde olması gurur ve onur verici bir şey. Camide sosyal mesafenin alınması iyi. Maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade gibi önlemlerin alınarak namazın kılınması yerinde bir uygulama' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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