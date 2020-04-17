İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE AÇIK KAHVEHANEYE BASKIN BAHÇELİEVLER'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, içerideki 19 müşteri ve kahve sahibine kişi başı 3 bin 180'er lira idari para cezası kesti.

BAHÇELİEVLER'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, içerideki 19 müşteri ve kahve sahibine kişi başı 3 bin 180'er lira idari para cezası kesti. Kahvehane zabıta tarafından mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Bahçelievler'de açık olan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Polis, 19 müşteri ve kahvehane sahibi Fırat Y. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başına 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulandı. Fırat Y. hakkında adli işlem yapılırken, kahvehane de zabıta tarafından kapatıldı.

Kaynak: DHA