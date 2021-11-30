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İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

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İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği arasında lisansüstü eğitimde ve bağımsız denetim sürekli eğitim programlarında işbirliği protokolü 29 Kasım 2021 tarihinde imzalandı.

İSTANBUL (Habermetre) - Üniversitemiz ile İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği arasında lisansüstü eğitimde ve bağımsız denetim sürekli eğitim programlarında işbirliği protokolü 29 Kasım 2021 tarihinde imzalandı.

Protokol imza törenine Rektör Yardımcımız Ahmet Kesik, PhD Üniversitemiz İİSBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erkan ve İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Osman Ergun Tamur ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

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