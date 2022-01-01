İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE YILBAŞI KUTLAMASI

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.

2022 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen cadde üzerinde hatıra fotoğrafları çekildi ve müzik eşliğinde eğelendi. Kutlamalara otomobili ile katılanlar ise korna çalarak yeni yıl kutlamasını gerçekleştirdi. Bağdat Caddesi üzerinde nöbetçi olarak çalışan eczane çalışanları ve vatandaşlar dans ederek yeni yılı kutladı.

NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞANLARI YENİ YILA DANS EDEREK GİRDİ

Nöbetçi eczacı Meryem Aydın, 'Biz eczane olarak eğlenceyi çok seviyoruz, danışmanlarımızı eğlendirmeyi de çok seviyoruz. Bu etkinliği çok öncesinden organize ettik, baya da uğraştık. Bence değdi. Nöbetçi eczaneyiz normalde nöbet yoğun ve stresli geçer. Yılbaşında hiçbir eczane nöbet tutmak istemez ama biz bunu seve seve yapıyoruz çünkü danışanlarımızı seviyoruz" şeklinde konuştu.