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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi...

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

24.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:42
İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi...

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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