Bağcılar'da tünel kapattılar, havaya ateş açtılar - Haberler
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Bağcılar'da tünel kapattılar, havaya ateş açtılar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bağcılar'da tünel kapattılar, havaya ateş açtılar

BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Bir kişi eline aldığı silahla tünel içinde havaya ateş açtı.

Görüntüler, geçen salı akşam saatlerinde Bağcılar'da kaydedildi. Asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.


Bağcılar'da tünel kapattılar, havaya ateş açtılar

Bağcılar'da tünel kapattılar, havaya ateş açtılar

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, Asker, Güncel, Haber

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