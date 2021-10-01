BAĞCILAR'DA PATATES-SOĞAN YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ; KASADAKİ SATICI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da sokak aralarında dolaşarak patates, soğan satmaya çalışan kişilerin kamyoneti takla attı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kamyonetin kasasındaki kişi sebzelerle birlikte yola savrulup ölümden döndü.

Kaza saat 10.15 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2561 Sokak'ta meydana geldi. Kasasında patates ve soğan yüklü olan 01 BJN 49 plakalı kamyonetin sürücüsü L. K., 2561 sokaktan aşağı doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki taş dubaya çarpan kamyonet takla attı. Kazada kamyonetin kasasında olan 16 yaşındaki Mustafa Samet Arıkan sebzelerle birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet kasasından yola savrulan Mustafa Samet Arıkan'a ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptıktan sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde önce kaldırıma çıkan kamyonet dubaya çarptıktan sonra takla atıyor. Kamyonet kasasındaki sebzeler de yola dökülüyor. Kazanın görgü tanığı Abdurrahman Işık, "Böyle bir hadise gerçekleşti, Allah'tan can kaybımız yok." dedi.