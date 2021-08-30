Bağcılar'da iki bankanın bankamatikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı

BAĞCILAR'da iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

BAĞCILAR'da iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aynı cadde üzerinde bulunan bankaların önündeki bankamatiklerin ekranlarını ve bazı parçalarını kırdı. Kırılan bankamatik ekranlarının camları yola saçılırken, bankamatikler hizmet veremez hale gelirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı