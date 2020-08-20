İSTANBUL Bağcılar'da eğitim- öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyorİSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boya badana çalışması başlattı.

öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boya badana çalışması başlattı. Bu kapsamda bazı okulların hizmet binası, bazılarının ise bahçedeki oyun grupları rengarenk boyandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle uzaktan eğitim sistemine geçen okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 160 bin öğrencinin eğitim göreceği Bağcılar'da da yeni sezon öncesi hazırlıklar başladı.

GELENEKSEL OYUN GRUPLARI OLUŞTURULDU

Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için ilk ve orta dereceli okullarda boya badana çalışmaları başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okul boyama çalışmalarına Nene Hatun İlkokulu ile başladı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, okullar boyanarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor. Bazı okulların binası boyanırken bazı okulların bahçesinde yeni oyun alanları çizildi. Oyun gruplarının içinde 'yağ satarım bal satarım', 'sek sek', 'mendil kapmaca', 'yakan top' ve 'üç taş' gibi geleneksel oyunlar da bulunuyor. Yaz- kış çocukların faydalandığı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan 'soğuk yol çizgi boyası' kullandı.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Her sene olduğu gibi bu sene de eğitim yuvalarına desteği sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması bizim için çok önemli. Bir yandan okullarımızdaki eksiklikleri gideriyor bir yandan da boyayarak hijyenik hale getiriyoruz' dedi.

Ekipler, 21 Eylül'e kadar bütün okullardaki boya badana işlemini tamamlayacak.

Kaynak: DHA