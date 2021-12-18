Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın - Haberler
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Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da polis ekipleri dernek görünümlü bir iş yerinde yaptığı denetimde kumar oynandığı tespit etti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da polis ekipleri dernek görünümlü bir iş yerinde yaptığı denetimde kumar oynandığı tespit etti. Daha öncede kumar oynatıldığı için mühürlenen ancak mührü kırılarak yeniden kumar oynatılan iş yerindeki 38 kişiye toplam 50 bin 768 lira ceza kesilirken iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da yaptıkları çalışmalarda 14 Aralık Salı günü 100. Yıl Mahallesi'nde dernek görünümlü bir iş yerinde denetim yaptı. Ekipler, iş yeri içerisinde 38 kişinin tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıklarını tespit etti. Bina içinde yapılan arama sonucu 3 adet televizyon, 1 adet fanus, 2 adet kamera, çok sayıda tombala topu ve pulu ele geçirildi.

MÜHÜR KIRILIP YENİDEN KUMAR OYNANMAYA BAŞLANMIŞ

Yapılan araştırmalarda, iş yerinin aynı suçtan 11 Temmuz 2021 tarihinde mühürlendiği ve 13 Aralık'ta mühür bozmak suretiyle iş yerinin yeniden kumar oynanması için faal hale getirildiği ortaya çıktı. Konu ile ilgili iş yerinde bulunan 38 kişiden her birine toplam 50 bin 768 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca iş yeri sorumlusu M.A. (30) isimli kişi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı ve iş yeri tekrar mühürlenerek faaliyetine son verildi.


- İstanbul
Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

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