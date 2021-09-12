Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

Olay 10 Eylül Cuma günü Mahmutbey Mahallesi'nde plastik eldiven üreten bir iş yerinde meydana geldi. Çalışanların cuma namazında olduğu saatte binaya giren bir kişi içeriyi kontrol ettikten sonra büro kısmına geldi. Burada da bir süre etrafta çalışanların olup olmadığını kontrol ettikten sonra masanın üzerinde duran laptopu montunun içine gizleyerek çalıp kaçtı.Cuma namazından dönen çalışanlar laptopun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından hırsızlık ortaya çıktı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri