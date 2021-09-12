Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı - Haberler
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Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

BAĞCILAR'da çalışanların cuma namazında olmasını fırsat bilen bir kişi girdiği iş yerinden laptop çaldı.

BAĞCILAR'da çalışanların cuma namazında olmasını fırsat bilen bir kişi girdiği iş yerinden laptop çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 10 Eylül Cuma günü Mahmutbey Mahallesi'nde plastik eldiven üreten bir iş yerinde meydana geldi. Çalışanların cuma namazında olduğu saatte binaya giren bir kişi içeriyi kontrol ettikten sonra büro kısmına geldi. Burada da bir süre etrafta çalışanların olup olmadığını kontrol ettikten sonra masanın üzerinde duran laptopu montunun içine gizleyerek çalıp kaçtı.Cuma namazından dönen çalışanlar laptopun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından hırsızlık ortaya çıktı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


- İstanbul
Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı

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Haber: Bağcılar'da cuma namazını fırsat bilen hırsız iş yerinden laptop çaldı - Haberler
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