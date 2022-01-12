İSTANBUL-BAĞCILAR'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU
BAĞCILAR'da 4 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da 4 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının düştüğü sokaktaki araçlarda hasar oluştu.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçup sokaktaki araçlarına üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.