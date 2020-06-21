İSTANBUL Babalar Günü'nün tadını çıkardılar
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İSTANBUL Babalar Günü'nün tadını çıkardılar

Babalar Günü'nün tadını çıkardılarDoğan GÜNDOĞDUİSTANBUL, (DHA) ' Babalar Günü sebebiyle, Kağıthane Hasbahçe'de babalara özel etkinlik düzenlendi.

21.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:54

Babalar Günü'nün tadını çıkardılar

Doğan GÜNDOĞDUİSTANBUL, (DHA) ' Babalar Günü sebebiyle, Kağıthane Hasbahçe'de babalara özel etkinlik düzenlendi. Hediyeler verilen ve yarışmalar yapılan etkinlikte babalar çocuklarıyla eğlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Babalarımız bizi korur, kollar ve hem de aslında olmadıkları zaman varlıklarının değeri daha iyi anlaşılır. O yüzden babalarımız bizim için çok kıymetlidir' dedi.

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe'de Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Ailesiyle birlikte Hasbahçe'ye gelen babalara belediye ekipleri 'Babalar Günün Kutlu Olsun' yazılı kupa bardak hediye etti. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de alana gelerek vatandaşların Babalar Günü'nü kutladı. Ardından babalar ve çocukları düzenlenen etkinlikte yarışmalara katılarak eğlenceli anlar yaşadı.

'BABA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Babalar Günü etkinliğine ailesiyle birlikte gelen İsa Konak, belediyenin yaptığı etkinlikten dolayı Başkan Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti. Kendilerine Babalar Günü hediyesi olarak bardak verildiğini söyleyen Konak, çocuklarıyla birlikte eğlendiklerini ifade etti.Hasbahçe'de Babalar Günü etkinliğine katıldıklarını söyleyen Refik Dündar, 'Baba olmak çok güzel bir duygu. Baba olduktan sonra zaten her şey değişiyor. Çocuklarınız canınız oluyor. Aklınız hep onlarda kalıyor. Bugün de çocuklarımızla birlikte eğlendik' dedi.

Emrah Kaya ise iki çocuk babası olduğunu hatırlatarak, '23 yaşında baba oldum ben. Çok güzel bir duygu. Babalarımızdan gördüğüm şeylerin katkılarıyla biz de babalık yapmaya çalışıyoruz. Babalarımızın eksiklerini düzeltip yeni jenerasyona göre, onların dilinden konuşarak babalık yapmaya çalışıyoruz. Artık onlar bize yol gösterecek' diye konuştu.

'BABALARIMIZ BİZİ KORUR VE KOLLAR'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de bütün babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, 'Bizde onlara özel bugün Hasbahçe'de bir program hazırladık. Babalar ile beraber anneleri, çocukları buraya bekliyoruz. Onlara çok özel bir program ve yarışmalar ayarladık. Babalarımız bizi korur, kollar ve hem de aslında olmadıkları zaman varlıklarının değeri daha iyi anlaşılır. O yüzden babalarımız bizim için çok kıymetlidir' dedi.

İSTANBUL Babalar Günü'nün tadını çıkardılar

Kaynak: DHA

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