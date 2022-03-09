İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi oluyor - Haberler

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi oluyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi oluyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adını İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştiren kanun teklifi kabul edildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adını İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştiren kanun teklifi kabul edildi.

Ak Parti Bursa Milletvekili ve 24 AK Parti milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi İstanbul Topkapı Üniversitesi oluyor.

Mudanya Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor. Üniversite, Sanat ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulu'ndan oluşacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayvansaray, İstanbul, AK Parti, Topkapı, Politika, Haberler

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