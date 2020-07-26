İSTANBUL Ayasofya için Sancaktepe'de şükür kurbanı kesildi
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İSTANBUL Ayasofya için Sancaktepe'de şükür kurbanı kesildi

Ayasofya için Sancaktepe'de şükür kurbanı kesildiİSTANBUL, (DHA) ? SANCAKTEPE'de geçtiğimiz Cuma günü 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kesildi.

26.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:45

Ayasofya için Sancaktepe'de şükür kurbanı kesildi

İSTANBUL, (DHA) ? SANCAKTEPE'de geçtiğimiz Cuma günü 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kesildi. Kurban kesimiyle birlikte kurulan kesim alanını inceleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kurban pazarında satıcılar ve müşterilerle konuştu.

Geçtiğimiz Cuma günü 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Sancaktepe'de şükür kurbanı kesildi. Kurban kesimiyle birlikte, kurulan kesim alanının işleyişinin denendiğini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şükür kurbanının kesilmesinin ardından pazarı denetledi. Satıcılarla konuşan Başkan Döğücü, müşterilerle birlikte pazarlık da yaptı.

BAŞKAN DÖĞÜCÜ: 'AYASOFYA İÇİN ŞÜKÜR KURBANI KESTİK'

Kurulan kurban kesim alanındaki hizmeti inceleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, geçtiğimiz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kestirdi. Kesim alanının bundan sonra kalıcı olarak hizmet vereceğini de belirten Başkan Döğücü, 'Bugün kurban kesim alanındayız. Buraya güzel bir kesim tesisi kurduk. Burası bundan sonra kalıcı olarak hizmet verecek. Çadırlarımız karşı tarafta. Satıcılarımız çadırlarını orada kurdular. Yaklaşık bir hafta, on gündür burada satışlarını yapıyorlar. Hemen satışların arkasından da kesim alanında vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kesim alanımızın girişinden itibaren başlayarak hayvanların sırayla alınması, hızlıca kesilmesi ve 60'a yakın kasabın burada hizmet verecek olmasıyla inşallah Sancaktepe olarak, belediye olarak vatandaşımıza güzel bir hizmet vermiş olacağız. Biraz önce de gördünüz biz burada hizmetlerimizi hem denemek, hem de geçtiğimiz Cuma günü açılan Ayasofya için şükür kurbanı kesmiş bulunduk. Hizmetlerimizin devamıyla burada güzel bir hizmet vereceğimize inanıyorum' şeklinde konuştu.

İSTANBUL Ayasofya için Sancaktepe'de şükür kurbanı kesildi

Kaynak: DHA

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