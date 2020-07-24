İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya'da kurban kesildi
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İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya'da kurban kesildi

İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya'da kurban kesildi İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması, bütün İslam aleminde ve Türkiye'de olduğu gibi, Bursa'da da sevinçle karşılandı.

24.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:37

İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya'da kurban kesildi

BURSA - İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması, bütün İslam aleminde ve Türkiye'de olduğu gibi, Bursa'da da sevinçle karşılandı. İznik ilçesindeki Ayasofya Camii önünde, kurban kesilerek dualar edildi.

Orhan Gazi'nin İznik'i fethiyle birlikte camiye çevrilen, ancak birkaç seneye kadar müze olarak faaliyet gösteren Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesi, İstanbul'daki Ayasofya'nın da yeniden ibadete açılması kutlandı. İznikli esnaf Fehmi Yakut, Ayasofya Camii önünde kurban kesti. Vatandaşlar, İstanbul'da Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla şükür duası yaptı. Fehmi Yakut, "Biz 86 yıldır bu anı bekliyorduk. Çok sevinçli ve gururluyuz. İslam alemi için büyük müjde. Devlet erkanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya'da kurban kesildi

Kaynak: İHA

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