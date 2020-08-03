İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NE ZİYARETÇİ AKINI DEVAM EDİYOR Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını bugün de sürdü.

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını bugün de sürdü. Camiye girmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldı. Kadınlar ve erkeklerin oluşturduğu gruplar sırayla içeriye alındı.

Kaynak: DHA