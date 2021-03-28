İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT KANDİLİ HEYECANI
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İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT KANDİLİ HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ayasofya Camii'ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii'nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT KANDİLİ HEYECANI
İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT KANDİLİ HEYECANI
İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT KANDİLİ HEYECANI
İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BERAT KANDİLİ HEYECANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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