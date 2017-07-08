İstanbul Avrupa Yakasında Elektrik Tüketimi Yüzde 45,6 Arttı

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Temmuz'da İstanbul'un Avrupa yakasında elektrik tüketimi yüzde 45,6 arttı.

İstanbul Avrupa Yakasında Elektrik Tüketimi Yüzde 45,6 Arttı

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Temmuz'da İstanbul'un Avrupa yakasında elektrik tüketimi yüzde 45,6 arttı.

Kaynak: Dunya.com