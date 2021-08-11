İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi normale döndü
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi normale döndü

İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda elektrik tüketimi normale döndü
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) verilerine göre 2020'de beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavatsaat olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavatsaate çıktı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) verilerine göre 2020'de beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavatsaat olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavatsaate çıktı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, aşı uygulamaları ve ülke genelinde atılan normalleşme adımları Kurban Bayramı'nda elektrik tüketim rakamlarında da etkisini gösterdi.

Buna göre, 2020'de beş günlük Kurban Bayramı süresince 260 bin 794 megavat saat olan toplam tüketim bu yıl yüzde 6 artışla 276 bin 808 megavat saate çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Abonelerimizin bayramda enerji sıkıntısı yaşamaması için yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ettik. Çalışanlarımızın vardiyalarını bayrama özel olarak yeniden düzenledik. 2020'ye göre tüketimin arttığı bir bayram yaşadık. Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul'umuza bayram tatili boyunca en iyi hizmeti vermek için çalıştık ve başarılı bir süreç yönettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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